Mulher por porte ilegal de arma em Sergipe

Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Santos Dumont, em Aracaju, nesse domingo (24). Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), receberam uma denúncia de que havia um grupo de pessoas utilizando aparelho de som com volume acima do permitido pela legislação e, também, uma mulher estava portando uma arma de fogo.

De acordo com a ocorrência, logo na chegada dos militares, o som foi desligado, e a mulher flagrada com a arma na bolsa. O caso foi encaminhado à delegacia local para adoção das medidas cabíveis.