Mulher procura por filha nascida em Lagarto

No início desta semana, uma mulher identificada como Clotildes, entrou em contato com a nossa equipe, com o objetivo de encontrar a sua filha que nasceu no dia 10 de Outubro de 1997 na Maternidade Monsenhor Daltro, em Lagarto.

“Eu tive minha filha dia 10 de outubro, ela nasceu com a perninha curta, dei ela para uma mulher que não podia ter filhos. Ela era mulher do caminhoneiro e disse que eu ia cuidar da minha filha, que eu ia tomar de conta dela como tia” disse Clotilde, a mãe que busca encontrar sua filha.

Ainda segundo o relato, ela precisou dar a filha por não ter condições de criar a menina. “O meu pai falou que quando eu tirasse aquilo(a criança) da minha barriga era para mim procurar meu rumo e eu não tinha noção para onde eu ia na época” relatou Clotilde.

Atualmente, Clotilde, que está a procura da sua filha, mora no município de Santos, em São Paulo, mas sempre vem a Sergipe. Durante as vezes que está em terras sergipanas procura pela sua filha na esperança de a encontrar e relatar tudo o que aconteceu.