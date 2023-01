Mulheres terão meia-entrada nos jogos do Sergipano em março

O Governo de Sergipe, através das secretarias de Estado do Esporte e Lazer e de Políticas para as Mulheres, em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) anunciaram, na última quinta-feira, 12, o início do Campeonato Sergipano de Futebol 2023, no próximo sábado, 14. A grande novidade deste ano é a meia-entrada para as mulheres durante o mês de março, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.

Na apresentação, a secretária Mariana Dantas destacou a realização do Sergipão 2023 e a meia-entrada para as mulheres em março. “Este ano, teremos mais um Campeonato Sergipano organizado e com uma medida que vai incentivar a presença feminina nos estádios durante a competição. Durante todo o mês de março, as mulheres pagarão meia-entrada nos jogos do campeonato nos nossos estádios. Queremos aumentar a presença das mulheres nos estádios e também faremos uma campanha para que os estádios sejam ambientes mais seguros para essas mulheres, uma campanha contra o assédio”, adianta Mariana.

A secretária de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, também adiantou uma parte da programação desenvolvida para homenagear as mulheres no mês de março. “Nós estamos desenvolvendo uma programação extensa para todo o mês de março. Iremos comemorar o Dia Internacional das Mulheres com diversas atividades que incluem serviços de saúde gratuitos, atendimento jurídico facilitado e meia-entrada para alguns eventos, como será o caso dos jogos do Campeonato Sergipano, que incentivará a presença feminina nos esportes, e várias outras atividades que irão beneficiar as sergipanas. Agradecemos à Secretaria do Esport e à Federação Sergipana de Futebol por aceitar a nossa ideia e apoiar”, disse Danielle.

O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, reconheceu a importância da participação feminina nos esportes. “A meia-entrada para as mulheres nos jogos do Campeonato Sergipano irá incentivar a presença feminina nos estádios e, também, irá destacar o respeito às mulheres nesse ambiente, tornando-o mais familiar, inclusivo e diverso”, afirmou.

Campeonato Sergipano

Os jogos do Campeonato Sergipano de Futebol começam nesse sábado, 14, às 16 horas, na Arena Batistão, com a partida entre o atual campeão Sergipe e o Dorense, e a partida entre o Atlético Gloriense e o Lagarto, no estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória, no alto sertão sergipano.

Esse ano, os dez clubes participantes estarão em apenas um grupo e irão se enfrentar em turno único. Os dois primeiros colocados se classificam diretamente para as semifinais, enquanto do terceiro ao sexto colocado disputam uma fase de ‘mata-mata’ com jogos de ida e volta para definir os dois outros classificados para a segunda fase.

Fonte: Governo de Sergipe