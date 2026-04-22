Multidão celebra os 146 anos de Lagarto na Avenida da Bica

Mesmo com a previsão do tempo indicando fortes chuvas, milhares de foliões fizeram a festa durante o grande arrastão promovido pela Prefeitura de Lagarto, na tarde da última terça-feira, 21 de abril, na Avenida Sindicalista Antônio Francisco da Rocha, popularmente conhecida como Avenida da Bica. O evento deu continuidade às festividades alusivas aos 146 anos do município e contou com atrações de renome nacional, como Igor Kannário, Levi Alvim e o Rei dos Faixas, além dos artistas locais Wesley Freestyle, Netto Ventura e Marcelo Lacerda.

Para a servidora pública Giulia Sánchez, a programação preparada pela Prefeitura de Lagarto está aprovada. “Moro em Lagarto desde outubro e adorei a programação; foi muito diversificada. Então encarei a chuva e vim para a avenida ver o Igor Kannário, mas já pensando no Encontro Cultural, que vai ser bem interessante”, acrescentou.

O baiano Milton Alex Fernandes viajou 83 quilômetros, partindo da cidade de Heliópolis (BA), de moto, para acompanhar o show do seu ídolo, Levi Alvim. “Eu sou fã desse cara. Ele tocou, semana passada, em Aracaju, e eu não pude ir; mas, quando vi ele na grade da emancipação política de Lagarto, fiquei muito feliz. Parabenizo a prefeitura por trazer um show de qualidade, o verdadeiro axé, para a gente comemorar essa data”, celebrou.

O grande arrastão atraiu cidadãos de todas as idades para a avenida, bem como para o Camarote da Acessibilidade, onde o pai atípico José Ribeiro Júnior teve a oportunidade de celebrar os 146 anos de Lagarto ao lado do seu filho autista e de toda a família. “Esse camarote é muito bom, principalmente para as pessoas que precisam de acessibilidade, pois estão tendo suporte e acompanhamento, além de estarem curtindo a festa bem de perto e com mais conforto. Por isso, esperamos que todos curtam muito, porque está sendo muito gostoso comemorar o aniversário de Lagarto aqui. Que mais e mais pessoas possam vir também”, acrescentou.

Para o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, o evento serviu para mostrar a força da cultura e da população lagartense. “Mais do que entretenimento, esse momento movimenta a economia, fortalece o comércio, gera renda e atrai visitantes. É assim que seguimos trabalhando, cuidando das pessoas, incentivando a cultura e promovendo desenvolvimento para o nosso município”, enfatizou.

Já o secretário municipal de Turismo, Alex Carvalho, destacou o impacto do evento na economia local. “A presença de artistas de grande alcance popular, como Igor Kannário e o Rei dos Faixas, amplia a visibilidade de Lagarto e projeta o município para além das nossas fronteiras. Isso se traduz em maior circulação de pessoas e impacto positivo no comércio, na rede de hospedagem e em diversos serviços. É assim que o turismo se consolida como um caminho consistente para geração de renda, oportunidades e desenvolvimento para a nossa cidade”, analisou.

Um encontro no ritmo de Elvis Presley

Pouco antes do grande arrastão, famílias de Lagarto e região se reuniram no Encontro de Veículos Antigos, realizado pela administração municipal na Praça do Tanque Grande, onde Tony Presley embalou hits do eterno Rei do Rock and Roll, Elvis Presley. Lá, ao menos 30 veículos que marcaram época estiveram presentes. O Dodge DeSoto 1952, do empresário Ricardo Rodrigues, foi uma das preciosidades que chamou a atenção do público. “O segredo desse carro é a resiliência e a preservação de um pouco desse patrimônio histórico para os jovens que não puderam desfrutar dele. É uma satisfação muito grande”, comentou.

Outro veículo com forte presença no evento foi o Volkswagen Fusca, considerado o queridinho dos brasileiros. Prova disso é o amor da família de Lorena Fonseca, que saiu do município de Umbaúba para expor o seu queridinho para os lagartenses. “Eu já fui em vários encontros, mas achei top esse encontro de Lagarto, por conta do show, do ambiente acolhedor e da quantidade de carros antigos, além da grande quantidade de pessoas. Então valeu a pena demais ter vindo para Lagarto com meu pai, minha mãe e meu irmão”, declarou.