Município de Lagarto firma adesão do Programa Saúde na Escola (PSE)

A Prefeitura de Lagarto, por meio das secretarias da Educação e da Saúde, pactuou na última terça-feira, 14, a adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), com o intuito de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

Na Rede Pública de Lagarto, o PSE vai contemplar 43 unidades de ensino, e um total de aproximadamente 10 mil educandos.

Serão realizadas ações de saúde ambiental, promoção da atividade física, alimentação saudável e prevenção da obesidade, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes, prevenção de doenças negligenciadas, verificação e atualização da situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, saúde bucal, saúde auditiva, saúde ocular, e prevenção à Covid.

Participaram do evento, que visa a integração e articulação permanente entre as secretarias, gestores das unidades de ensino contempladas, profissionais da educação e da saúde, o secretário municipal Magson Almeida e o vereador Rubinho do Tanque.

Para o secretário e professor Magson Almeida, o PSE proporciona melhoria da qualidade de vida dos nossos alunos. “As ações que serão realizadas nas unidades de ensino vão estar pactuadas no projeto político-pedagógico devendo considerar: o contexto escolar e social e o diagnóstico local de saúde das crianças, jovens e famílias”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto