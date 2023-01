Municípios de SE apresentam índice elevado de infestação do Aedes aegypti

“O levantamento é feito por meio de uma pesquisa durante cinco dias e realizada pelos agentes de endemias dos municípios. Além disso, a cada dois meses, a SES, junto com as secretarias municipais de saúde, realiza um levantamento rápido para ver a presença do Aedes aegypti em Sergipe e assim promover ações de prevenção a casos de arboviroses e controlar o número de casos”, explicou gerente do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sidney Sá