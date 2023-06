Museu da Cultura Sergipana recebe a visita de estudantes de escola municipal de Lagarto

No último sábado, 10, os alunos da Escola Municipal Monsenhor Jason Barbosa Coelho, localizada no Povoado Várzea dos Cágados, que tiveram a oportunidade de visitar o Museu da Gente Sergipana em Aracaju.

Durante a visita, os estudantes foram agraciados com vídeos, apresentações e dinâmicas sobre a história, cultura, arte e culinária do povo sergipano, já que o museu abriga um espaço multimídia de última geração, além de muitas informações sobre o nosso Estado; deixando todos encantados com tamanha riqueza.

“Os professores foram os protagonistas em oferecer aos alunos uma riqueza de conhecimento através do projeto denominado: circuito histórico cultural. Agradecemos o apoio e colaboração da Secretaria Municipal da Educação”, disse a diretora da unidade de ensino, Jackeline Nascimento.

O secretário da Educação, professor Magson Almeida, ficou entusiasmado com a aula extraclasse. “O Museu da Gente Sergipana usa a interatividade para fazer o visitante ter uma imersão completa na cultura do lugar. Fico feliz quando nossas crianças e adolescentes têm a chance de, através de instalações interativas e recursos multimídia, conhecerem toda a riqueza do patrimônio cultural material e imaterial do estado”, afirmou.

