Museu da Gente Sergipana participa da 16ª Primavera dos Museus

Uma exposição sobre o sergipano, Arthur Bispo, será incorporada ao acervo de longa duração do Museu da Gente Sergipana e ações educativas irão, de forma pedagógica, proporcionar maior interação do público com a vida com a obra do artista.

Programação:

20/08

A partir das 10h

Inauguração da exposição ‘Arthur Bispo e seu rosário’, de curadoria de Solange de Oliveira. A mostra fará parte da instalação ‘Nossas Histórias’ e reúne peças confeccionadas por artistas e artesãos sergipanos inspiradas nas obras de Bispo para o filme ‘O Senhor do Labirinto’, que retrata a história de Bispo e suas criações.

11h

No auditório do museu, será exibido o documentário ‘O Prisioneiro da Passagem’, de Hugo Denizart, com duração de 30 minutos e classificação indicativa livre.

11h30

Ação educativa ‘Caixa dos Escolhidos’, na qual através de uma caixa pedagógica, desenvolvida pelo Sesc, e contendo um jogo de tabuleiro, um dominó, um quebra-cabeças, um poster e um DVD, a história do artista é difundida entre o público participante.

14h

Oficina de Assemblage, técnica de colagem bastante utilizada por Bispo na construção de suas peças. Os participantes da oficina serão orientados pela instrutora de arte Adjania Nunes.

21/09 A partir das 10h A ação educativa ‘Caixa dos Escolhidos’ voltará a ser realizada.

14h

Oficina ‘Minha Criação’, em parceria com o projeto Olá Museu

15h30

Exibição do filme ‘O Senhor do Labirinto’, de Geraldo Motta Filho e Gisella de Mello, com duração de 1h25 e classificação indicativa de 12 anos.