Mutirão de cirurgias oftalmológicas devolve esperança e transforma vidas em Lagarto

No último sábado, 25, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou mais uma etapa do mutirão de cirurgias oftalmológicas no Hospital Nossa Senhora da Conceição, ampliando o acesso da população a procedimentos especializados e reduzindo a fila de espera no município. A ação contempla mais de 100 procedimentos de catarata e reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso à saúde. Com esta edição, o município já ultrapassa a marca de mil cirurgias realizadas, garantindo a muitos pacientes a oportunidade de voltar a enxergar com mais qualidade e retomar atividades do dia a dia com autonomia.

O secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, destacou a importância da iniciativa. “Cada cirurgia carrega um significado que vai além do procedimento em si. Estamos falando de devolver autonomia, dignidade e a possibilidade de as pessoas retomarem suas rotinas com mais segurança e qualidade de vida. Seguimos trabalhando para ampliar esse acesso e chegar a quem mais precisa, com cuidado, responsabilidade e um olhar humano para cada lagartense”.

De acordo com o médico oftalmologista Jardel Boaventura, a cirurgia de catarata tem impacto direto na vida dos pacientes. “É um procedimento com grande potencial de recuperação da visão. Muitos chegam com a visão comprometida e conseguem voltar a enxergar bem, recuperando sua independência e qualidade de vida”, explicou.

Mudança de vida



A expectativa também é grande para Maura Esteves, 76 anos, que aguardava pelo procedimento há anos. “Esperei muito por esse dia e agora chegou. Estou com fé de que vai dar tudo certo. Espero voltar a enxergar melhor e conseguir fazer as minhas coisas”, afirmou.

Já Regina do Carmo, 63 anos, celebrou com emoção a realização da cirurgia e falou sobre a mudança que espera para o dia a dia. Com a visão comprometida, atividades simples passaram a ser difíceis, o que aumentou ainda mais a expectativa pelo procedimento. “Estou muito feliz. Tenho certeza que vou voltar a enxergar bem, voltar a ler, fazer minhas coisas com mais segurança. É muito ruim não conseguir ver direito, a gente perde muita coisa no dia a dia. Agora, eu só penso que tudo vai melhorar. Essa cirurgia vai mudar minha vida”.

A iniciativa segue como uma das principais estratégias para reduzir a fila por procedimentos oftalmológicos no município, ampliando o acesso e garantindo mais qualidade de vida para quem aguardava pela cirurgia.

Fonte: Prefeitura de Lagarto