Na Alese, Ibrain faz apelo por emendas ao Hospital de Amor de Lagarto

Durante a sessão da última quinta-feira, 7, o deputado estadual Ibrain de Valmir fez um apelo aos seus colegas da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), com o objetivo de que mais emendas parlamentares sejam destinadas ao Hospital de Amor de Lagarto.

“Todos vocês conhecem o Hospital do Amor. Hoje, recebemos o amigo Juquinha e estamos fazendo a partilha das nossas emendas impositivas e não impositivas e, por isso, venho aqui apenas pedir aos nossos colegas parlamentar que vamos olhar com carinho para o Hospital de Amor de Lagarto, porque é uma instituição que atende totalmente via SUS, mas com padrão de hospital particular”, destacou Ibrain.

E reforçou: “Sei que o sistema oncológico do nosso estado precisa dessa ajuda e eu peço aos nobres colegas parlamentares que olhem com carinho para o Hospital de Amor da cidade de Lagarto que vem para ajudar não só Lagarto, mas também Sergipe e grande parte do Nordeste!”.