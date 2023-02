Prefeito de Simão Dias protocola PL que reajusta o piso dos professores

Durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara de Simão Dias, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, protocolou o Projeto de Lei que visa o pagamento reajustado do piso dos professores. A medida havia sido garantida pelo gestor à categoria no início do ano.

Além disso, como representante do poder executivo local, o gestor simãodiense levou a mensagem e plano de governo à Casa de Leis, expondo a situação do município aos legisladores. Ele também agradeceu a todos os vereadores, citando o presidente da Câmara, Rogério Nunes, pela parceria harmoniosa entre o legislativo e executivo.

Estavam o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata e os demais secretários da administração municipal.