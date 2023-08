Na Colônia 13, 7ºBPM recupera moto roubada de mototaxista

Na noite do último sábado, 19, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta que foi roubada de um mototaxista na última quinta-feira, 17. Segundo o Batalhão, o veículo foi localizado no povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto.

O veículo havia sido abandonado em um local de difícil acesso, dentro de uma casa abandonada, que foi informado aos militares por dois cidadãos. Ele também possuía restrição de roubo e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.