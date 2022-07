Na Colônia 13, homem tenta matar cachorro, ameaça populares e é preso

Na noite do último sábado, 30, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam um homem que tentava matar o cachorro do seu vizinho com uma faca do tipo peixeira. O caso ocorreu na Pista Jerônimo Reis, situada no povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, ao ver do animal, o homem correu atrás do mesmo com um facão para matá-lo. Contudo, acabou sendo contido e desarmado por populares, que acabaram sendo alvos de palavras de baixo calão e ameaçados pelo mesmo.

Além disso, após a chegada dos policiais, ele foi preso e levado à delegacia, onde foi constatado que ele estava em liberdade condicional e que possui diversas passagens pela justiça pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.