Na região Centro-Sul, governador Fábio implanta Centro de Especialidades, instala nova base do Samu e amplia cirurgias eletivas

A população do Centro-Sul sergipano vive uma série de avanços na saúde proporcionados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Os cinco municípios que integram a região foram beneficiados com um Centro de Especialidades Médicas, novas bases do Samu e modernização dos hospitais.

Em Lagarto, por exemplo, Fábio autorizou a realização de cirurgias eletivas no Hospital Nossa Senhora da Conceição por meio do programa Opera Sergipe, beneficiando milhares de pacientes da região que aguardavam na fila de espera do SUS.

No município de Simão Dias, o governador entregou o Centro de Especialidades Médicas e a nova base do SAMU 192, possibilitando atendimentos com médicos especialistas e exames de média complexidade.

Já em Tobias Barreto, Fábio autorizou a reforma e a ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Vicente de Paulo, com investimento superior a R$ 1,7 milhão. As novas instalações contemplam novos leitos, centro cirúrgico para cirurgias eletivas e um heliponto.

Na prática, o governador Fábio possibilita aos moradores da região Centro-Sul um cuidado mais perto de casa, mais ágil e mais acolhedor.

Fonte: Assessoria de Comunicação