Na véspera do Natal, homem é preso por violência doméstica em Lagarto

Na noite do último domingo, 24, um homem foi preso pelo crime de violência doméstica na cidade de Lagarto. O caso foi confirmado pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM).

De acordo com o Batalhão, testemunhas relataram que o suspeito por diversas vezes agride sua esposa e seu enteado, que é menor de idade e que tem problemas psicológicos.

“[As testemunhas] informaram também que, no dia de hoje, o suspeito correu atrás de sua esposa com uma faca dizendo que ia matá-la, chegando a agredir a criança com chutes. Ao conversarem com a vítima, esta relatou aos policiais que, toda vez que o suspeito consome bebidas alcoólicas fica agressivo, confirmando os relatos das testemunhas sobre as agressões”, acrescentou o 7ºBPM.

Diante disso e em plena véspera de Natal, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto.