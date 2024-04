NAT anuncia novas vagas de emprego em Lagarto

No início desta semana, o Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) disponibilizou mais dezessete vagas de emprego em Lagarto. As vagas são para as funções de Agente de limpeza (02), Recepção/Atendente Clínico (06), Portaria (02), Técnico de laboratório (02), Técnico de enfermagem (02), Biomédico (01), Técnico de Radiologia (01) e Supervisor de Produção Sênior (01).

Os currículos acompanhados do CTPS e do RG podem ser enviados ao NAT por meio do e-mail: [email protected]; ou entregues de forma presencial na sede do órgão, situado na Avenida Zacarias Júnior, 468, próximo ao Bar da Nilma.