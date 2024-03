O Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) disponibilizou mais nove vagas de emprego em Lagarto. As vagas são para as funções de Carpinteiro (02), Armador (01), Encanador (01), Montador de Móveis (02), RH (01), Vendedor Externo (01) e confeiteiro ou Auxiliar de Confeitaria (01).

Os currículos acompanhados do CTPS e do RG podem ser enviados ao NAT por meio do e-mail: [email protected]; ou entregues de forma presencial na sede do órgão, situado na Avenida Zacarias Júnior, 468, próximo ao Bar da Nilma.