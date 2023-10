O Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) de Lagarto divulgou a oferta de quatro novas vagas de emprego no município. As oportunidades são para os cargos de açougueiro, auxiliar de cozinha, vendedor, secretária.

Para todos as vagas é exigido que o interessado possua experiência.

Já os currículos acompanhados do CTPS podem ser enviados ao NAT por meio do e-mail: [email protected]; ou entregues de forma presencial na sede do órgão, situado na Avenida Zacarias Júnior, 468, próximo ao Bar da Nilma.