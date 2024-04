NAT está com vagas para quem busca primeiro emprego

Quem está em busca do primeiro emprego deve consultar as vagas divulgadas pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Além das oportunidades de ampla concorrência, há duas vagas para atendente de loja voltadas especificamente para esse público. Interessados podem se dirigir ao Núcleo de Apoio ao Trabalho para realização de cadastro.

O NAT, setor vinculado à Seteem, está localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. O atendimento acontece das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, e os trabalhadores precisam levar os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital e comprovante de residência atualizado).

É importante levar também currículo atualizado e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. Na próxima segunda-feira pela manhã, a Seteem divulga nova listagem com as oportunidades disponíveis. Confira as vagas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe).

Veja as oportunidades de hoje:

1 vaga para ajudante prático

Requisitos: Experiência na função comprovada em CTPS (experiência com fabricação de cimento, calhas, blocos e manilhas)

4 vagas para vendedor externo

Requisitos: necessário possuir moto própria, ensino médio completo, habilitação “A”, e experiência com vendas. Ter experiência com vendas de material de construção será um diferencial

2 vagas em técnico de refrigeração

Requisitos: ensino fundamental completo, habilitação categoria “B” e seis meses experiência na função comprovada em CTPS

10 vagas para pedreiro

Requisitos: ensino fundamental, experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para assistente administrativo

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função, necessário ter noção na área de licitações públicas

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: necessário ter transporte próprio e curso superior em veterinária

1 vaga para auxiliar de manutenção de refrigeração

Requisitos: ensino fundamental completo

6 vagas para auxiliar de depósito

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na área de logística comprovada em CTPS (como ajudante de almoxarifado, auxiliar de depósito, ajudante comum, carga e descarga)

2 vagas para atendente de loja

Requisitos: vagas para pessoas em busca do seu primeiro emprego, necessário ensino médio completo

Vagas afirmativas para Mulheres

5 vagas para vendedor de consórcios

Requisitos: ensino médio completo

Vagas afirmativas para PcD

2 vagas para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino fundamental completo

2 vagas para porteiro

Requisitos: ensino fundamental completo

Fonte: Governo de SE