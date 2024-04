Hoje tem Sergipe x Lagarto; veja horário, escalações e arbitragem

Lagarto e Sergipe decidirão neste sábado (6), na Arena do Batistão, às 16h, e irá decidir quem volta da semifinal do Campeonato Sergipano.

No jogo de ida, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Por isso, quem vencer hoje, avança para a final e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Sergipe terá o técnico Marcelo Martelotte, enquanto o Lagarto terá Paulo Sales.

Sem desfalques ou suspensos, o Sergipe terá força máxima para o duelo deste sábado.

Provável time: Igor Leonardo; Felipinho (Dudu), Willian Gaúcho, Yuri e Ian Barreto; Diego Aragão, Arez, Mardley e Erik (Rafael Vila); Wallace e Tony.

Desfalques: Ninguém.

A única dúvida do treinador do Verdão era o lateral-direito Paulinho, substituído por lesão no jogo de ida. No entanto, o jogador se recuperou durante a semana e está à disposição de Paulo Sales. Quem também volta a ficar disponível é o atacante Jeam.

fonte : ge