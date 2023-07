Ninguém acerta sorteio e prêmio da Mega-Sena acumula de novo

No sorteio da noite do último sábado, 15, nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2611 da Mega-Sena. Foram sorteados os números: 04-12-18-21-25-49. Ao todo, 178 apostas conseguiram acertar cinco números e vão ganhar R$ 25.434,22. Outros 9.213 bilhetes fizeram quatro dezenas e vão receber R$ 702.

Sem vencedores, o prêmio principal acumulou para cerca de R$ 50 milhões no próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, 19, às 20h, pelo horário de Brasília. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Fonte: Agência Brasil