Noite de atrações 100% sergipanas anima público no Arraiá do Povo

O domingo, 11, foi de atrações 100% sergipanas no Arraiá do Povo. A diversidade de estilos, na Vila do Forró e na Arena de Shows, contagiou o público presente, que aprovou mais uma vez as atrações da noite.

No Palco Rogério, na Arena de Shows, para embalar o ritmo dos forrozeiros, se apresentaram Zé Tramela, Igor Ativado e a nacionalmente consagrada, Calcinha Preta.

Para o vocalista do Zé Tramela, Tuka Velloz, o Arraiá do Povo se consolida entre as festas mais conceituadas do período junino no país. “A gente sabe que é um dos maiores palcos do forró que a gente tem na atualidade. Nós, como atração totalmente sergipana, sentimos muito orgulho de fazer parte dessa programação e, hoje, abrir a noite. São três atrações sergipanas, é um dia totalmente sergipano, de fato, fazendo o evento no palco Rogério, que dita ‘Sergipe é o país do forró’, e a gente está muito feliz”, celebrou o vocalista do grupo de forró universitário.

Tiago Oliveira levou o pequeno Dante, 7, para aproveitar a noite de atrações sergipanas e elogiou a valorização dos artistas locais. “Vim curtir o show geral, vi Joseane DyJosa e quero ver se meu filho aguenta até Calcinha Preta. Mas, por enquanto, está ótimo”, disse o pai de Dante ao curtir o show de Zé Tramela.

Segundo artista a subir no Palco Rogério neste domingo, o cantor Igor Ativado comemorou sua estreia no Arraiá do Povo e enalteceu a participação dos artistas sergipanos. “Primeira vez no Arraiá do Povo, é um prazer imenso, acho que é o sonho de qualquer artista sergipano, tocar na sua cidade e com uma estrutura sensacional. Está tudo muito lindo e um domingo completamente de sergipanos, é um prazer poder abrir um show da maior banda de forró do mundo, que é a Calcinha Preta”.

Para o cantor, o investimento do Estado nos festejos está fazendo a população e turistas realmente se sentirem no “país do forró”. “São mais de 30 dias de forró aqui no Arraiá do Povo e em outras cidades sergipanas. Com certeza a energia está diferente, a galera canta do começo ao fim, interage, abraça as bandas sergipanas e é isso que a gente corre atrás dia após dia”.

Alessandra Silva e seu esposo, Fábio Silva, também aprovaram a décima noite de forró no Arraiá do Povo. “Viemos ver Calcinha Preta”, contou Alessandra. “Percebi que estão dando muito valor e ênfase aos artistas de Sergipe”, destacou Fábio sobre a valorização dos artistas locais.

Muito aguardada pelos forrozeiros, a banda Calcinha Preta fez o público cantar e dançar do início ao fim do show.

Aniversariante da noite, a cantora Silvânia Aquino agradeceu ao governador Fábio Mitidieri por fazer uma festa para todos os sergipanos. “São 30 dias de festa para todo mundo, que orgulho e que felicidade! “É um privilégio e felicidade. Sergipe é o país do forró, sim, e estamos felizes demais em poder cantar em casa”, explanou a artista.

Vila do Forró

No Barracão da Sergipe se apresentam Joseane DyJosa, Quadrilha ‘Balança, mas não cai’ e Ataíde do Acordeon.

A cantora alagoana Monique Araújo não conhecia os festejos juninos de Sergipe e se surpreendeu com a festa. “Venho sempre a Aracaju, mas nunca tinha vindo à festa. Joseane DyJosa botou para quebrar, fez a galera dançar muito e se divertir. Estou amando, está bom demais. Vou ver também minha banda favorita, Calcinha Preta, que amo todas as músicas. Já quero voltar no próximo ano e chamar a galera de Alagoas para descer para cá, porque aqui é bom demais”, elogiou a turista.

A turismóloga Cristina Santos aproveitou muito o Barracão da Sergipe e ressaltou o caráter acessível da festa. “Está muito acessível, atende todo o público de pessoas com deficiência. Esse espaço é acessível, então dá para brincar todo mundo por igual. Este ano, de zero a dez, dou dez, pois há todo um olhar inclusivo, planejamento, diagnóstico antes da festa”, elogiou.

A programação da décima noite de eventos também contou com o Arraiá Mirim, com a quadrilha mirim espontânea e o espetáculo ‘A menina miúda’. Já o grupo Pé Quente do Forró levou sua alegria ao Coreto da Marluce.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Fonte: Governo de SE