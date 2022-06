Noivos do Casamento Caipira do Brejo celebram 10 anos juntos

No último domingo, 19, foi realizado 31° Casamento Caipira do Povoado Brejo, em Lagarto. A tradição deste ano veio acompanhada de uma história de amor. O casal de noivos da festa estavam comemorando 10 anos que se conheceram neste mesmo evento.

Em junho de 2012, a Lagartense, Valdirene Melo, conheceu seu atual marido, Jhony Fábio de Souza, no Casamento Caipira do Povoado Brejo.

“Neste período eu estava bem desiludida da vida, fui para a festa com minha prima, de repente, ele chegou e chamou para dançar, dançamos, depois me perdi dele na festa e nos reencontramos. Ele pediu o número do meu telefone, no dia 12 de junho, dois dias depois da festa, ele me ligou, a gente foi se encontrando e estamos juntos até hoje”, contou Valdirene Melo.

Para celebrar a primeira década juntos, o casal foi até o lugar que se conhecerem, um bar no povoado Brejo. No local, eles encontraram um dos organizadores da festa, contando sobre a história de amor deles, foram convidados para serem o casal de noivos do 31° Casamento Caipira do brejo.