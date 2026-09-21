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Nos dias 17 e 18 de setembro a Igreja Verbo da Vida de Lagarto em parceria com o Centro de Treinamento Bíblico Rhema promoveu um ciclo de palestras nas escolas públicas municipais em alusão ao Setembro Amarelo

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O palestrante foi o Psicoterapeuta e professor do Rhema, Adilson Messias.

O objetivo das palestras foi para promover um momento de conscientização sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida, com reflexões sobre situações do dia a dia e mensagens encorajadoras de fé e esperança.

Os encontros reforçam o cuidado e a preocupação da igreja com a saúde mental e o bem estar dos jovens e adolescentes da cidade. A ação contribui também para a melhoria e o desempenho escolar dos alunos nas Unidades de Ensino, uma vez que, os problemas emocionais como depressão e ansiedade, interferem diretamente na aprendizagem em sala de aula.

Vale lembrar que, no ano de 2024, a igreja Verbo da Vida também realizou ciclos de palestras nas escolas públicas com o Conferencista Internacional, Chad Daniel.

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