‘Nós vamos ser referência no tratamento oncológico’, diz Sheyla

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) disse que Sergipe será referência no tratamento oncológico a partir de 2024. Esta afirmação, feita no plenário da Câmara Municipal de Aracaju, nesta terça-feira, 05, aconteceu após as visitas feitas pela parlamentar ao Hospital de Amor de Lagarto e ao Hospital do Câncer de Sergipe, em Aracaju.

As duas unidades começam a funcionar no próximo ano. O Hospital de Amor de Lagarto está quase pronto. Uma estrutura grandiosa, com um investimento de mais de R$ 150 milhões para atender pacientes com câncer de Sergipe e de outros estados do Nordeste.

Já o Hospital do Câncer deve ficar pronto no segundo semestre. O local contará com 126 leitos de internação, além de 7 de estabilização. Também serão oferecidos 20 leitos de UTI, sendo 10 de adulto e 10 pediátricos, e ainda 20 leitos: 16 de urgência e 4 de emergência.

“Nós vamos ser referência no tratamento oncológico. A luta por melhorias na saúde foi o que me fez entrar na política. Acompanho diariamente diversas situações difíceis, com interrupções no tratamento, atrasos, e agora creio que isso vai mudar. Estamos prestes a receber grandes estruturas que vão mudar a história dos pacientes oncológicos aqui nesse estado. É muito bom estar viva, para testemunhar e contribuir com esse novo momento”, disse Sheyla.

Fonte: Assessoria de Comunicação