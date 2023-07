Nota da Gente sorteia R$ 250 mil em prêmios para contribuintes e instituições de SE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Estado da Fazenda (Sefaz), realizou na última quarta-feira, 26, o sorteio nº 35 do Programa Nota da Gente. A cada sorteio, o programa distribui 127 prêmios para pessoas físicas e instituições filantrópicas sergipanas, no valor total de R$ 250 mil.

A coordenadora do Núcleo de Educação Fiscal da Sefaz e gestora do Nota da Gente, Sandra Alves, explica que esse foi o segundo sorteio do programa em 2023, no qual concorreram bilhetes referentes a notas fiscais emitidas do dia 1º de janeiro a 30 de junho de 2023. “Neste sorteio, foram gerados mais de três milhões de bilhetes”, informou.

Nesta quarta-feira, concorreram mais de 148 mil consumidores e 27 instituições cadastradas. “As pessoas, inclusive, podem indicar a instituição no seu cadastro. Para as pessoas físicas, o prêmio maior é de R$ 50 mil, seguido de R$ 30 mil e R$ 10 mil, assim como os 120 prêmios de R$ 1 mil. Para as instituições, temos um prêmio de R$ 20 mil e três de R$ 10 mil. É importante salientar que, a instituição não concorre com a pessoa física, são sorteios distintos”, afirmou Sandra Alves.

Dentre as quatros instituições premiadas nesta edição, o Asilo Rio Branco foi contemplado com R$ 20 mil e a Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (Aaacase), Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e o Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição (Same) receberão R$ 10 mil cada.

A voluntária e representante da AMO, Lígia Prudente, participou do sorteio e ressaltou o quanto o recurso ajudará na manutenção dos projetos da organização da sociedade civil. “Qualquer gota que pingue no pote é importante. É um valor que a gente espera todos os dias que caia do céu, para que a gente possa continuar trabalhando os nossos projetos em prol dessas pessoas. A gente tem teatro, coral, grupo de dança e vários outros projetos que tentam elevar a autoestima das pessoas que chegam até nós”, relatou a voluntária, que atua na equipe de apoio à gestão da AMO.

Segundo o diretor-presidente do Same, Antônio Costa Almeida, o prêmio é bastante significativo para a instituição que acolhe, atualmente, cerca de 70 pessoas idosas. “Ser contemplado neste sorteio é um motivo de alegria e de ânimo para todos nós que cuidamos da instituição, porque o Same é uma instituição filantrópica, que sobrevive da generosidade da comunidade, por meio de doações de produtos ou financeira. Então, uma ajuda desse valor, em um período do ano em que as coisas ainda estão muito difíceis para a instituição, será de grande valia para a manutenção da qualidade de vida dos idosos”, disse.

Antônio Costa Almeida incentiva os cidadãos a se cadastrarem e indicarem a instituição como forma de contribuir para o trabalho realizado no lar de idosos. “Na hora de fazer a sua compra, peça a nota fiscal e, antes disso, cadastre-se no site da Secretaria da Fazenda e indique o Same como a entidade a ser beneficiada também”, enfatiza.

O programa

O Nota da Gente busca promover o incentivo à cidadania e justiça fiscal, para fortalecer no consumidor a consciência da cidadania e do compromisso para com a sociedade ao exigir a nota ou o cupom fiscal em toda e qualquer relação de compra e venda. “É um programa de estímulo à cidadania, que é o que a educação fiscal trabalha. Verificamos que, a cada sorteio, a cada ano, há um maior número de pessoas, temos uma boa adesão do consumidor sergipano, que pede o documento fiscal, que exige sua nota com seu CPF para poder participar do sorteio”, revelou a coordenadora Sandra Alves .

Os sorteios são semestrais, sendo que o próximo sorteio deverá acontecer em janeiro de 2024, abrangendo as notas fiscais emitidas do dia 1º de julho a 30 de dezembro de 2023. “Aquele consumidor que não se cadastrou ainda, cadastre-se para poder participar do próximo sorteio. E já comece a pedir suas notas fiscais com CPF ao adquirirem mercadorias nesse período”, reforça Sandra.

O consumidor sergipano pode se cadastrar pelo site da Sefaz, www.notadagente.se.gov.br ou pelo pelo aplicativo do Nota da Gente. Por meio do site ou aplicativo, o contribuinte também pode ter acesso aos resultados do sorteio e conferir se foi um dos contemplados. “Você baixa o aplicativo Nota da Gente e faz o seu cadastro. A partir daquele momento, não deixe de pedir nota fiscal em tudo que você comprar. E, com certeza, irá participar dos próximos sorteios e, quem sabe, vir a ser contemplado”, incentiva a gestora do Nota da Gente.

Fonte: Governo de SE