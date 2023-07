Nova linha de transmissão de energia passará por Poço Verde e Tobias Barreto

A empresa Celeo Redes Brasil construirá uma linha de transmissão que passará pelos municípios sergipanos de Canindé de São Francisco, Poço Verde e Tobias Barreto. A ação é resultado de um leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no último dia 30 de junho, visando a contratação de concessões do serviço público de transmissão de energia no Brasil.

Na ocasião, foram leiloados nove lotes, distribuídos em sete estados (BA, ES, MG, PE, RJ, SP e SE), resultando em 6.000 km de linhas de transmissão – 400MVA – e R$ 15,8 bilhões que serão investidos. Em Sergipe, estima-se que sejam investidos R$ 1,2 bilhão.

Lote 06 SE/BA

Com extensão de 714 quilômetros, o Lote 6 compreende as regiões de Sergipe e Bahia e é composto pela Linha de Transmissão (LT) 500 kV Xingó – Camaçari II. Ela passará pelos municípios de Tobias Barreto, Poço Verde e Canindé de São Francisco. Já o prazo de execução das obras é de 60 meses e a expectativa é de geração de 2.406 empregos diretos e indiretos. No país, essa expectativa cresce para 31.800 empregos.

Além disso, a nova linha visa expandir o sistema de transmissão da Área Sul da Região Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, de modo a corresponder à expectativa de contratação de elevados montantes de energia provenientes de empreendimentos de geração renovável na região, com destaque para as usinas eólicas e solares.

Também cabe destacar que os empreendimentos licitados durante o leilão provêm dos estudos de planejamento da expansão da transmissão que contam com a participação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Ministério de Minas e Energia (MME), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).