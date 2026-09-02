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Nova massa de ar polar derruba temperaturas no Brasil com chance de neve

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Uma nova massa de ar polar avança pelo Brasil, a partir desta quarta-feira (2), e derruba as temperaturas até o feriado do Dia da Independência, na segunda-feira (7). Além da queda nas temperaturas, o sistema traz chuvas intensas com risco de raios e rajadas de vento de até 55 km/h. Nas serras gaúchas e catarinenses há chance de geada e até neve. 

frente fria chega pelo Rio Grande do Sul e se espalha para outros estados no centro-sul do país.

Segundo a Nottus, a massar de ar polar ganha mais força entre o domingo (6) e segunda-feira (7).

A previsão é que as menores temperaturas causadas pelo sistema sejam no amanhecer do feriado de Independência (7).

As regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul podem registrar temperaturas negativas.

Neve na Região Sul

A partir de domingo (6), há condições para geada no RS, no sul e oeste de SC e no planalto paranaense. De acordo com a Nottus, há chance de neve ou chuva invernal ocorre entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira (7), nos pontos mais altos das serras gaúchas e catarinenses.

Na manhã do feriado, o risco de geada também inclui áreas do oeste do PR.

Já na terça-feira (8), a massa polar começa a perder força e se afastar do país.

Fonte: CNN

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