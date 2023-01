Nova publicação da Edise será lançada no Museu da Gente Sergipana

Na próxima quinta-feira, 26, às 17 horas, no Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda, em Aracaju, acontece o lançamento do livro ‘A Vingança’, primeiro romance do jornalista e professor Antônio Vieira de Araújo, publicado pela Editora Diário Oficial do Estado de Sergipe (Edise).

A obra retrata comportamentos de então poderosos e influentes coronéis que fizeram e refizeram a rota mítica do nosso sertão do século passado, assim como a fidelidade e seriedade inquestionáveis de subordinados. Fatos marcantes permeados por uma delicada história de amor, vivida no século passado, quando se lavava com sangue a honra maculada.

O prefácio do jornalista Mílton Alves ressalta um enredo rico “sofrimento, luta pela vida, amor e paixão na saga de personagens da história contada por Antônio Vieira de Araújo, um romance muito bom de ser lido”.

A orelha do livro, assinada pelo médico José Hamilton Maciel Silva, apresenta informações sobre a escrita de Antônio Vieira “de pena leve, mas firme, corajoso, explicativo e até minucioso, o autor descreve vivências sertanejas, utilizando-se de elementos conflitantes e inconciliáveis na contramão de práticas religiosas, amorosas e de bom senso”.

A apresentação do professor Jorge Carvalho do Nascimento chama a atenção para o texto fluído e escorreito. “O autor nos apresenta a trama que compôs, rica em sua complexidade, com heróis, vilões e algumas figuras apáticas, todos muito bem construídos e caracterizados, além de cenários e contextos ricos em detalhes fascinantes. Tudo embalado ao ritmo de uma boa história de amor e ódio com personagens que fascinam quem gosta de estudar o comportamento humano. Li e gostei de ‘A Vingança’. Espero que os novos leitores apreciem a competência e a riqueza deste romance de estreia do escritor e bom contista que é Antônio Vieira de Araújo”, elogia Jorge Carvalho.

Em ‘A Vingança’ é impossível ficar indiferente à riqueza descritiva da pobreza vivida pelo personagem Luciano no casebre de taipa coberto de palha em que este residia. Menos ainda em relação à força narrativa presente nos detalhes contados acerca da enchente do rio, do rompimento da barragem e da destruição da choupana quando da tragédia que ceifou a vida dos seus pais.

Dando spoiler, a obra nos provoca as emoções mais diversas: pode ser uma comichão, uma agonia derradeira, quando os personagens se envolvem em incessantes pelejas, ou, por outro lado, o conforto de uma sombra debaixo de árvore frondosa, quando os conflitos se resolvem de um modo ou de outro.

Antônio Vieira de Araújo

Nasceu na cidade de Neópolis, na região do baixo São Francisco, em 26 de agosto de 1948. É professor graduado no curso de Licenciatura Plena em História, na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foi presidente do Diretório Acadêmico de História da UFS e o primeiro presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), em 1976, após a reabertura política no Brasil. É também jornalista profissional, tendo iniciado no jornal Gazeta de Sergipe. Atuou em diversos órgãos de comunicação, como Tribuna de Aracaju, Jornal da Cidade, emissoras de rádio Difusora, Liberdade e Atalaia e as emissoras de televisão Sergipe e Atalaia. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Aracaju. Exerceu vários cargos e funções na administração pública estadual e municipal, tais como professor da rede estadual de ensino; coordenador estadual do Programa de Alimentação Escolar; secretário de Comunicação de Aracaju e criador do jornal Diário Oficial de Aracaju.

Fonte: Governo de Sergipe