Nova relação de aprovados em cursos da UFS Lagarto será divulgada dia 10

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) informou que novas relações de candidatos convocados para ocupar vagas em cursos de graduação serão publicadas no dia 10 de agosto de 2022. Todas as listas ficarão disponíveis na página da Prograd ou do Sisu UFS.

“Serão disponibilizadas as relações para o processo seletivo Sisu UFS 2022, vagas remanescentes e excedentes que passarão para a condição de aprovados no Campus de Lagarto. Os aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 10 e 15 do mesmo mês”, informou o órgão.

Além disso, a Prograd reforçou que a matrícula é uma etapa obrigatória. Para realizá-la, o candidato deve acessar o Portal do Ingresso, realizar cadastro e acessar outra vez o portal para enviar a documentação nas datas informadas.