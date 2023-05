Novamente, Fábio Reis contempla Tobias Barreto com material esportivo

Em agenda realizada na última sexta-feira, 19, a Prefeitura Municipal de Tobias Barreto recebeu, mais uma vez, fardamentos para times de futsal da cidade, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Fabio Reis (PSD). O material é fruto de destinação no valor de R$300 mil.

Ausente na primeira entrega por questões de saúde, Reis comemorou a contribuição que tem dado do município. “Com esses grandes parceiros locais, conseguimos, mais uma vez, melhorar a qualidade das atividades esportivas e levar mais integração às pessoas”, disse o deputado.

A agenda aconteceu no ginásio do Sesi e contou com a presença do prefeito, Dilson de Agripino; dos vereadores Toinho Barreto e Miguel; e do secretário municipal de Esporte, Márcio Verlan.

Fonte: Assessoria parlamentar