Novas vagas de emprego são divulgadas pela SEDEST Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) e do Núcleo deApoio ao Trabalho (NAT), anunciou diversas novas vagas de empregos.

As vagas ofertadas são para os cargos de Operador de Loja, Confeiteiro, Açougueiro, Prevenção de perdas e Zeladoria.

Os interessados devem enviar seus currículos para o E-mail: natsedestlagarto@gmail.com, pelo Telefone/WhatsApp: (79) 99970-2106 ou entregar pessoalmente na sede do Nat que está Localizada em um novo endereço, Rua Ascendino Garcêz, 102, Centro de Lagarto.