Novas vagas de empregos disponíveis para Lagarto

Nesta semana diversas vagas de empregos foram anunciadas para o município de Lagarto. Nesta quarta-feia, 02, a Plataforma GO Sergipe anunciou que novas vagas de emprego estão disponíveis na plataforma.

Para Lagarto estão disponíveis vagas para os seguintes cargos:

Vendedor pracista (1 vaga)

Técnico em segurança do trabalho (2 vagas)

Representante comercial autônomo (1 vaga)

Encarregado eletromecânico de instalações (1 vaga)

Para acessar as vagas disponíveis na plataforma, é necessário ter cadastro no portal Gov.br , do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular ou pelo computador.

Vagas da Sedest/NAT

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) e do Núcleo deApoio ao Trabalho (NAT), anunciou novas vagas de empregos para Lagarto.

As vagas são para os cargos de Confeiteiro, Encarregado e Garçom.

Os interessados devem enviar seus currículos para o E-mail: natsedestlagarto@gmail.com, pelo Telefone/WhatsApp: (79) 99970-2106 ou entregar pessoalmente na sede do Nat que está Localizada em um novo endereço, Rua Ascendino Garcêz, 102, Centro de Lagarto.