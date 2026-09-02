logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Novas vagas de empregos disponíveis para Lagarto

Carteira de trabalho digital.

Nesta semana diversas vagas de empregos foram anunciadas para o município de Lagarto. Nesta quarta-feia, 02, a Plataforma GO Sergipe anunciou que novas vagas de emprego estão disponíveis na plataforma.

Para Lagarto estão disponíveis vagas para os seguintes cargos:
Vendedor pracista (1 vaga)
Técnico em segurança do trabalho (2 vagas)
Representante comercial autônomo (1 vaga)
Encarregado eletromecânico de instalações (1 vaga)
Para acessar as vagas disponíveis na plataforma, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular ou pelo computador.

Vagas da Sedest/NAT

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) e do Núcleo deApoio ao Trabalho (NAT), anunciou novas vagas de empregos para Lagarto.

As vagas são para os cargos de Confeiteiro, Encarregado e Garçom.

Os interessados devem enviar seus currículos para o E-mail: natsedestlagarto@gmail.com, pelo Telefone/WhatsApp: (79) 99970-2106 ou entregar pessoalmente na sede do Nat que está Localizada em um novo endereço, Rua Ascendino Garcêz, 102, Centro de Lagarto.

 

Publicidade
Publicidade
Previous
Next