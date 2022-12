Nove municípios estão em situação de emergência por conta da seca

“A gente auxilia esses municípios com as documentações necessárias pra que possam ser reconhecidos no pelo governo federal e que assim, posam receber a Operação Carro Pipa”, disse.

O diretor da Defesa Civil também disse que a expectativa é o número de municípios em situação de emergência aumente nos próximos meses, por conta do aumento de temperaturas e da falta de chuva.