Nove pessoas são presas investigadas de integrar grupo liderado por presidiário

Na manhã desta terça-feira, 03, foi deflagrada uma operação, que resultou no cumprimento de nove mandados de prisão e também de decisões judiciais de busca e apreensão, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atuava com o tráfico de drogas no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

A ação policial, é decorrente de investigações da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com as informações policiais, o grupo também é responsável por homicídios de rivais cometidos nesta localidade e esses crimes estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O delegado Hugo Leonardo revelou que a investigação foi iniciada há quatro meses. “Teve início com uma parceria com o DHPP, que vinha investigando uma série de homicídios no Parque dos Faróis, envolvendo um grupo de tráfico de drogas. Eles passaram essas informações para nós e começamos a investigar esse crime”, detalhou.

Conforme a apuração policial, o líder do grupo criminoso, identificado como Givanildo Feitosa Victor, conhecido como “Bimbo”, encontra-se custodiado no Presídio de Tobias Barreto. Ele também é apontado como mandante de um homicídio. Em sua cela, foram apreendidos oito aparelhos de telefones celulares, que eram utilizados para dar ordens aos investigados que estavam fora do presídio.

Também participaram da operação, além da 7ª DM e do DHPP, a Divisão de Inteligência (Dipol), a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e o Departamento do Sistema Prisional de Sergipe (Desipe).

Fonte; SSP