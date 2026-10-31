Nove ruas do Conjunto João Almeida Rocha serão beneficiadas com emendas do Deputado Fábio Reis

O Deputado Federal Fábio Reis segue trazendo mais recursos para Lagarto. Dessa vez, a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal de Obras (Semob) deu início, na tarde desta sexta-feira, 30, à execução das obras de recapeamento asfáltico de nove ruas do Conjunto João Almeida Rocha. A intervenção contempla uma área total de 13.826,98 m² e representa um investimento de R$ 1.389.773,92, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis.

A intervenção vai beneficiar as ruas A, B, C, D, E, F, G, H e I do Conjunto João Almeida Rocha, contemplando melhorias na mobilidade urbana e nas condições de circulação da comunidade. O recapeamento busca proporcionar mais segurança e conforto para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de melhorar o tráfego de veículos e contribuir para a valorização da infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos moradores.

“Desde o início da nossa gestão, temos promovido o maior investimento pavimentação asfáltica e infraestrutura da história de Lagarto. Essa transformação chega agora ao Conjunto João Almeida Rocha, a partir da parceria com o deputado federal Fábio Reis, garantido dignidade e qualidade de vida para essa comunidade que estava esperando há bastante tempo. Estou muito orgulhoso do trabalho que estamos desenvolvendo e que continuará”, aponta o prefeito Sérgio Reis.

Para o deputado Fábio Reis, que destinou a verba necessária, cerca de 1.4 milhões de reais, para o avanço do projeto, o momento é de celebração e de renovar o compromisso com a população lagartense.

“Temos assegurando investimento na infraestrutura tanto nas zonas urbanas quanto nas estradas vicinais. Hoje, iniciamos esse processo no conjunto João Almeida Rocha. Queremos, com esse trabalho em conjunto, continuar fazendo história em Lagarto, ao melhorar a mobilidade urbana, a limpeza pública e o acesso aos serviços nestas localidades”, ressalta.