Novo carro da Bugatti é híbrido de R$ 21,8 milhões e 1.800 cavalos

A Bugatti revelou nesta quinta-feira (20) seu novo modelo, o Bugatti Tourbillon, um híbrido extremamente poderoso, de 1.800 cavalos, com um preço igualmente impressionante: US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,8 milhões). O novo carro substituirá o Bugatti Chiron de US$ 3,3 milhões e 1.500 cavalos.

A indústria caminha para produzir cada vez mais carros totalmente elétricos, e, em 2021, a Bugatti foi desmembrada do Grupo Volkswagen e fundida com a Rimac, empresa croata que fabrica o supercarro totalmente elétrico Rimac Nevera. No entanto, Mate Rimac, presidente-executivo da nova empresa, agora chamada Bugatti Rimac, disse que nunca teve qualquer intenção de fabricar um Bugatti totalmente elétrico.

À medida que os carros movidos à gasolina desaparecem gradualmente das estradas do mundo, os engenheiros e designers da Bugatti Rimac queriam criar algo que mantivesse o espírito dos carros Bugatti movidos mecanicamente, mas melhorados: um híbrido plug-in incrivelmente poderoso.

Tal como os modelos anteriores, Bugatti Chiron e Veyron, o novo Bugatti Tourbillon terá um enorme motor à gasolina de 16 cilindros. O motor, que foi projetado em cooperação com a empresa britânica de engenharia de carros de corrida Cosworth, será auxiliado por três potentes motores elétricos: um na traseira do carro e mais dois na frente, que serão capazes de produzir pelo menos 800 cavalos de potência por conta própria.

No total, o Bugatti Tourbillon será capaz de atingir 1.800 cavalos de potência, segundo a Bugatti Rimac.

Os motores elétricos ajudarão a compensar a falta de turboalimentadores do novo motor à gasolina. O motor à gasolina do Chiron tinha quatro turboalimentadores que empurravam ar para dentro dele para ajudá-lo a produzir mais potência.

Mate Rimac disse que eles queriam que este novo motor fosse “aspirado naturalmente”, o que significa que não haveria turboalimentadores.

O interior do carro é, igualmente, uma homenagem às máquinas antigas. O Tourbillon tem o nome de um conjunto de engrenagens que ajuda a manter a precisão de um relógio mecânico.

O painel do Bugatti é modelado em mostradores de relógio mecânico. “Uma das primeiras coisas que fizemos quando a nova empresa foi formada foi levar toda a equipe para a Suíça e visitar alguns relojoeiros”, disse Rimac.

O display central do velocímetro tem até duas agulhas, como os ponteiros de um relógio. O ponteiro longo mostra a velocidade do carro, enquanto o ponteiro curto registra as rotações por minuto do motor de 16 cilindros de alta rotação.

Com a bateria totalmente carregada, o carro será capaz de viajar cerca de 59,5 quilômetros com energia puramente elétrica antes que o motor à gasolina precise ser ligado, mas, se desejar, o motorista terá a opção de operar o motor a gasolina continuamente.

Ao contrário dos Bugattis anteriores, porém, o Tourbillon tem uma tela razoavelmente grande com Apple CarPlay disponível. A tela só sairá e ficará visível quando o motorista solicitar. Em geral, os designers da Bugatti têm evitado colocar telas nos carros, acreditando que as telas dos computadores ficarão obsoletas rapidamente.

“Nós realmente pensamos em como será esse produto daqui a 50, cem anos”, disse Rimac. “E está claro que, se você tiver uma tela, ela não ficará tão bem.”

Os carros ainda serão montados um de cada vez na pequena fábrica da Bugatti em Molsheim, na França. Um total de apenas 250 Tourbillon serão construídos, disse Mate Rimac.

Fonte: CNN