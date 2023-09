Novo CRAS é inaugurado no bairro Ademar de Carvalho em Lagarto

Na última segunda-feira, 25, a Prefeitura de Lagarto inaugurou o CRAS “Maria Acácia Carvalho Ribeiro”, que atenderá as famílias dos bairros Ademar de Carvalho, Estação, Matinha, Conjuntos João e Julia Nogueira, além dos diversos assentamentos na região do Dr. João.

“Um misto de orgulho e emoção! Esse mais novo espaço de acolhimento e de serviços tão essenciais para reforçar a atenção básica e acompanhar de perto as famílias mais vulneráveis, faz uma justa homenagem a saudosa ex-vereadora e secretária adjunta de Assistência Social de Lagarto, a eterna Acácia Ribeiro. E justamente nessa comunidade que ela tanto amou e ajudou. A Administração Municipal faz este tributo e segue com o compromisso em melhorar as condições de vida da nossa população” comentou a prefeita Hilda Ribeiro.

O secretário do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Valdiosmar Vieira, comentou sobre esta realização:

“Como bem frisou a prefeita Hilda, esse é um momento de celebração e reconhecimento do trabalho realizado em prol das comunidades. Com um espaço mais amplo e adequado, este novo Centro poderá oferecer um atendimento ainda mais abrangente. As atividades serão ampliadas e fortalecidas. Além disso, a estrutura moderna e funcional resulta em um ambiente mais acolhedor e propício ao desenvolvimento das ações planejadas. A nova estrutura permitirá atender cada vez mais pessoas e oferecer melhores condições de vida para todos”, destacou.

O CRAS Maria Acácia Carvalho Ribeiro, fica localizado na Avenida Nossa Senhora da Piedade (antiga Augusto Franco), ao lado Tiro de Guerra.

Fonte: Prefeitura de Lagarto