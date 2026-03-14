Novo espaço de extensão do Zoonoses de Lagarto contará com dois centros cirúrgicos

Na última sexta-feira, 13, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, visitou as instalações do novo espaço que funcionará como extensão do Centro de Controle de Zoonoses de Lagarto, no povoado Boeiro. A estrutura receberá a equipe e os animais durante o período de reforma da sede atual e contará com ampliação do setor cirúrgico, fortalecendo as ações de cuidado e controle da população animal no município.

“Estamos transformando o atendimento aos animais em Lagarto. Este novo espaço temporário assegura a continuidade das cirurgias enquanto reformamos nossa sede, mantendo o padrão de qualidade e segurança. O investimento em estrutura e na ampliação das castrações mostra o nosso compromisso com a causa animal e com a saúde pública. É mais um passo para garantir um serviço humano, eficiente e que faz a diferença na vida de toda a comunidade”, afirmou o gestor.

A ampliação também representa um importante reforço para o Sistema Único de Saúde (SUS), já que o trabalho desenvolvido pelo Centro de Controle de Zoonoses contribui diretamente para a prevenção de doenças e para a promoção da saúde coletiva, por meio do controle populacional de animais e das ações de vigilância sanitária.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, o novo espaço permitirá ampliar os atendimentos e garantir melhores condições para os procedimentos realizados pela equipe. “Estamos estruturando uma extensão do Centro de Zoonoses com dois centros cirúrgicos, o que vai ampliar a capacidade de castrações e garantir mais eficiência no cuidado com os animais. É um avanço importante para fortalecer as ações de saúde pública e também o apoio à causa animal no município”, afirmou.

A diretora de Vigilância em Saúde, Maíza Daiane, explicou que o espaço funcionará como uma extensão da unidade atual durante o período de obras e passará a integrar a rede de cuidado animal do município. “A sede do Centro de Zoonoses passará por reforma e ampliação, incluindo melhorias nos canis e na estrutura existente. Enquanto isso, a equipe e os animais serão direcionados para este novo local, onde teremos dois centros cirúrgicos. A parte clínica e administrativa continuará funcionando na sede atual”, explicou.

Segundo ela, a iniciativa também representa o primeiro passo para uma estrutura mais ampla voltada à causa animal em Lagarto, com a futura implantação da Casa do Caramelo, projeto que já está em fase final de elaboração e deverá ampliar ainda mais o cuidado e o acolhimento de animais no município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto