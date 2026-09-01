Novo volume do livro No Colo da Piedade é lançado em Lagarto

No último sábado, 29 de agosto, a Tricentenária Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto, lançou o sexto volume da coleção No Colo da Piedade, de autoria dos escritores Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro, Patrícia Monteiro e Taysa Mércia. A obra representa um marco significativo para a preservação da memória religiosa, cultural e social de Lagarto.

Com prefácio do professor Joabe Bernardo, o livro contribui para documentar acontecimentos e personagens que integram a identidade histórica do município. Entre os destaques estão o processo de evangelização do povoado Olhos d’Água, a realização do Congresso Eucarístico Interparoquial de 1946, a vida e a missão de frei Cristóvão de Santo Hilário, além da implantação de movimentos pastorais destinados à juventude.

A publicação também valoriza a participação de leigos e famílias na construção da vida paroquial, ao prestar homenagem ao casal Toinho e Renildes e à saudosa dona Judite. Dessa forma, a obra não apenas registra fatos, mas reconhece pessoas, experiências e iniciativas que ajudaram a fortalecer a fé e os vínculos comunitários.

Ao preservar testemunhos do passado, No Colo da Piedade oferece às novas gerações a oportunidade de conhecer suas raízes e compreender a importância da Igreja na formação social e espiritual de Lagarto.

O apoio de empresas locais e sergipanas demonstra, ainda, o compromisso coletivo com a cultura e a valorização da história: AD Promotora, A Sully Tex, BIOLAC, Casa dos Motores, Clínica de Repouso São Marcello, CETTA, Hiper Rocha, Lojas Brício, Minas, Murilo Farma e Quero Delivery.

Trata-se, portanto, de uma publicação indispensável à memória do município e do patrimônio religioso sergipano.

O lançamento reuniu autoridades políticas e religiosas, professores, empresários, profissionais liberais e a comunidade em geral.