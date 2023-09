Novos profissionais chegam ao Hospital Universitário de Lagarto

Novos profissionais para atuação nas áreas assistencial, administrativa e médica do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) foram recepcionados em evento de recepção e integração realizado esta semana na unidade hospitalar.

Dentre os novos colaboradores, três fisioterapeutas, dois médicos (nutrologia e medicina do trabalho), dois técnicos de análises clínicas, cinco assistentes administrativos, dois farmacêuticos, um técnico em radiologia, um técnico em contabilidade, um técnico em farmácia e um analista administrativo contabilidade.

Os novos profisionais foram recepcionados pelo superintendente do HUL-UFS, professor Manoel Cerqueira Neto e pelas gerentes Administrativa, Gislane Ladeia Borges, de Atenção à Saúde, Camilla Santana e de Ensino e Pesquisa, Evelyn Machado.

Para o nutrólogo Paulo Leite Rolemberg, um dos novos profissionais que chegam ao HUL, ter sido convocado se constitui em oportunidade e também em desafio. “Porque além do foco no paciente, existe a ênfase no ensino, considerando se tratar de um hospital universitário, que tem compromisso também com a formação de novos profissionais”, destacou.

“Esse é um momento de suma importância para o meu desenvolvimento profissional, como também para o meu aprendizado”, destacou por sua vez Deisiany dos Santos Oliveira, profissional convocada para o cargo de assistente administrativo. “Sinto-me feliz em fazer parte de um ambiente no qual a vida é o principal propósito”, disse.

Assistência, ensino e formação

Ao dar as boas-vindas aos novos colaboradores, o superintendente da unidade hospitalar, professor Manoel Cerqueira Neto, ressaltou a importância da convocação dos profissionais. “A presença de colaboradores envolvidos e motivados, que abracem os propósitos e missão do HUL, é fundamental em nosso hospital”, ressaltou. “Para que nossas atividades de assistência, ensino e formação sejam cada vez mais qualificadas e resolutivas”, disse.

A gerente Administrativa do hospital, Gislane Ladeia Boa Sorte Borges, também considerou como de grande importância a convocação dos novos profissionais. “Dado o propósito que tem o HUL-UFS de avançar e qualificar cada vez mais a sua prestação de serviços em favor da comunidade”, observou. “Com maior qualidade para o usuário, como também promovendo o fortalecimento do ensino e da pesquisa em nossa unidade hospitalar”, finalizou.