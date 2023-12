Novos profissionais reforçam atendimento no HUL

Novos colaboradores para atuação nas áreas assistencial, administrativa e médica do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) foram recepcionados em evento de integração na unidade hospitalar.

Dentre os novos profissionais, três enfermeiros, nove médicos, oito técnicos de enfermagem, um técnico em radiologia, dois técnicos em análises clínicas, dois assistentes administrativos, um psicólogo e dois fisioterapeutas.

Com mais esta convocação, ao longo de 2023 chegaram ao Hospital Universitário de Lagarto 165 novos colaboradores para as áreas assistencial, médica e administrativa, profissionais em sua maioria aprovados em concurso público, como também em processo seletivo simplificado.

Na programação do evento de acolhimento, foram realizadas apresentações sobre noções de saúde e segurança do trabalho no ambiente hospitalar; avaliação de desempenho no período de experiência; e acerca de disposições relacionadas a contrato de trabalho. A integração contou com a participação e colaboradores das áreas de saúde ocupacional e segurança do trabalho, administração de pessoal e desenvolvimento de pessoal.