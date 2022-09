Novos profissionais reforçam atendimento no HUL

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) já conta neste mês de setembro com o reforço de 12 médicos clínicos, 20 técnicos de enfermagem, 11 enfermeiros, cinco pediatras, dois cirurgiões e um clínico geral, que já iniciaram suas atividades na unidade hospitalar.

Em agosto, também foram contratados um biomédico, dois fisioterapeutas, um cirurgião geral, um ortopedista, um pediatra, quatro técnicos de enfermagem e cinco médicos para atuação no pronto socorro do hospital.

“Ensinar para transformar o cuidar”

A unidade hospitalar vem também cumprindo com sua finalidade de ser um campo de prática para os estudantes da Universidade Federal de Sergipe, principalmente do Campus de Lagarto. Nessa direção vem buscando a contratação de profissionais para manter o propósito Ebserh “Ensinar para Transformar o Cuidar”.

Os esforços para contratação de pessoal é apenas uma das vertentes de atuação do Hospital, tendo como um dos caminhos também a adequação de infraestrutura e aumento da tecnologia disponível para qualificar o ensino e a assistência. Daí a ampliação da agenda de exames de imagem em favor dos pacientes internos, como endoscopia, tomografia computadorizada e ultrassom.

A contratação de novos profissionais passa, necessariamente, por realização de concurso público, aprovação e posse no cargo. Apesar de todos os esforços, nem todos os cargos têm sido preenchidos mesmo com convocações sendo realizadas.

Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe o HUL também contou com a chegada de médicos para manter as atividades cirúrgicas em pleno funcionamento, completando assim o quadro de anestesistas dimensionado para a unidade hospitalar.

Cirurgias e reabertura de leitos

Ao longo dos meses de agosto e setembro, o Hospital Universitário de Lagarto zerou a fila de cirurgias ortopédicas programadas. Cerca de 50 pacientes que aguardavam pelo procedimento já foram beneficiados. A unidade hospitalar também está voltando gradativamente a realizar procedimentos cirúrgicos eletivos.

Soma-se a isso a reabertura de 10 leitos na Clínica Cirúrgica, devido à chegada dos novos profissionais, e a ampliação da agenda de exames de imagem para pacientes internos, como endoscopia, tomografia e ultrassonografia.

Essas ações estão na agenda de tratativas e encaminhamentos que vem sendo conduzida para melhor adequação dos atendimentos e das escalas médicas e de enfermagem, envolvendo o HUL-UFS, o MPF, as entidades de classe CREMESE e COREN, como também as secretarias de Saúde do Estado e do Município.

Destacar ainda que o HUL, como unidade hospitalar de Urgência e Emergência, é parte da Rede de Atenção à Saúde de Sergipe, sendo fundamental também a oferta de serviços de saúde locais através da atenção primária, como UPAs, UBS e demais estruturas de atendimento básico que possam ser disponibilizados.