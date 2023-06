Novos reajustes e mudanças do Ipesaúde são divulgados

Nesta quarta-feira, 14, foram apresentados pelo presidente do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), Cláudio Mitidieri, os reajustes e mudanças aprovadas pelos deputados estaduais, a partir do projeto de lei do executivo. A nova lei afeta cerca de 116 mil beneficiários e entrará em vigor em julho.