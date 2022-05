Inscrições para bolsas de desenvolvimento tecnológico são prorrogadas

As inscrições para o Programa de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI), foram prorrogadas até o dia 06 de junho. O programa é executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica de Sergipe (Fapitec/SE), Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, da Ciência e da Tecnologia (Sedetec) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

O diretor-presidente da Fapitec/SE, Ronaldo Guimarães, destaca a importância das bolsas de desenvolvimento tecnológico industrial para estimular a atração de recursos humanos qualificados e com experiência profissional em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Ele ressalta que o edital será responsável ainda pela execução técnica e científica de ações de gerenciamento de recursos hídricos, dentre as quais o aprimoramento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, o apoio à Sala de Situação de Sergipe, bem como, o cumprimento de metas assumidas no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO.

“O edital pretende contribuir na execução técnica e científica de ações de gerenciamento de recursos hídricos visando a contribuição para difusão do conhecimento, segurança de barragens, apoio à Sala de Situação de Sergipe, apoio à emissão de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e consolidação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos de Sergipe”, enfatiza Ronaldo Guimarães.

Bolsas

A seleção de propostas atende à solicitação de bolsas para profissionais de diferentes áreas de formação, custeados com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNERH) e do incentivo financeiro do PROGESTÃO.

A bolsa será exclusivamente destinada a candidatos que estejam envolvidos em projetos de pesquisa de desenvolvimento tecnológico, cujos objetivos estejam alinhados às demandas e metas específicas que atendam aos requisitos do edital. Mais informações sobre o PROGESTÃO podem ser obtidas no link http://progestao.ana.gov.br/ e http://progestao.ana.gov.br/progestao/mapa/se.

Serão disponibilizadas até quatro cotas de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI), sendo três bolsas DTI nível 1, uma bolsa DTI nível 2, para os primeiros candidatos classificados no processo de avaliação do Edital, por um período máximo de 36 meses.

Para o Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI) nível 1 serão contratados até três bolsistas DTI nível 1, com no mínimo quatro anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação e com perfil adequado às atividades a serem desenvolvidas.

Para o Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI) nível 2 será concedida uma bolsa DTI nível 2, com no mínimo 2 anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação e com perfil adequado às atividades a serem desenvolvidas.