Número de mortes no trânsito é expressivo comparado com óbitos em crimes violentos

O número de mortes em acidentes de trânsito continua alto no Brasil e, em Sergipe, não é diferente. Dentre as principais causas de óbitos nas vias sergipanas, estão a imprudência, o desrespeito à legislação de trânsito e a falta de manutenção preventiva nos veículos. A soma desses fatores resulta em um número alarmante: apenas no ano passado, mais de cem pessoas perderam a vida no trânsito apenas na Grande Aracaju.

Para ter ideia da relação entre mortes decorrentes de crimes e óbitos em acidentes de trânsito, o sargento Tiago Damasceno, da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), apresentou os dados de 2022. “Segundo dados do Monitor da Violência, Sergipe registrou 593 mortes violentas. No entanto, a CPTran registrou 105 mortes violentas no trânsito durante o ano passado apenas em sua área de atuação”, revelou.

Também na área de atuação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o número de mortes no trânsito é considerado alto, conforme a tenente Kelissia Marques. “No ano de 2022, no primeiro semestre, tivemos 35 mortes. No ano de 2023, nós já tivemos 65 mortes. A gente solicita à população que redobre a atenção, que não faça consumo de bebida alcoólica e utilize os itens de segurança para evitar resultados trágicos”, enfatizou.

Esses acidentes fatais também são decorrentes dos comportamentos inadequados dos condutores no trânsito, assim como acrescentou o tenente Ronaldo Santos, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). “O BPRv registra inúmeros acidentes nas rodovias, e o observamos que vários sinistros são registrados pelo descumprimento das normas de trânsito”, ressaltou

Com o objetivo de evitar que mais mortes aconteçam no trânsito, tanto a CPTran, quanto o BPRv, atuam de forma educativa e repressiva em Aracaju. Região Metropolitana e interior do estado. “A Polícia Militar vem realizando policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito, além de campanhas educativas, mas precisamos que os condutores façam sua parte para não se tornarem estatísticas”, evidenciou o sargento Tiago Damasceno, da CPTran.

Campanha Eu Sou o Trânsito

Durante o mês de setembro, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Detran/SE e CPTran da Polícia Militar estão apresentando a ‘Campanha Eu Sou o Trânsito’ reforçando a importância dos cuidados de todas as pessoas – condutores de veículos, pedestres e ciclistas – para um trânsito seguro. A campanha está sendo realizada no mês de setembro em alusão à ‘Semana Nacional do Trânsito’, que acontece entre os dias 18 e 25.

Também apoiam a campanha Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), Grupamento Tático Aéreo (GTA/SSP), Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (PCSE), Instituto Médico Legal (IML/Polícia Científica), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv/PMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Superintendências Municipais de Transportes e Trânsito (Capital e interior) e Grupo Energisa.

Fonte: SSP/SE