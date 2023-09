O Brasil Está Pronto para Se Tornar um Líder Global no Comércio de Commodities

O setor de agronegócio do Brasil continua quebrando recordes anualmente. Com base em dados do Governo Federal, o setor encerrou o ano de 2022 com exportações recordes de US$ 159,1 bilhões (R$ 790,3 bilhões), marcando um crescimento de 32% em comparação com o ano anterior. Da mesma forma, no início deste ano, o setor registrou um superávit comercial de US$ 8,56 bilhões (R$ 42,5 bilhões). Hoje, o Brasil lidera o ranking mundial de países que exportam soja, açúcar, carne, carne de frango e suco de laranja.

O crescimento do setor de agronegócio do país tem levado à estabilidade nos preços internacionais de commodities, com ênfase no mercado de grãos. Assim, o setor de agronegócio do Brasil possui a maior capacidade de crescimento para exportações e é o mais resistente à instabilidade no mercado internacional. Apesar do aumento dos preços das commodities e dos valores exportados, o Brasil continua a receber uma grande entrada de dólares no país, com as taxas de câmbio se mantendo altas, criando mais um incentivo para os exportadores brasileiros.

Recentemente, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar afirmou que a agricultura familiar, que contribui significativamente para o comércio internacional, representa 75% de toda a produção do Brasil. Segundo o ministro, melhorar a participação da agricultura familiar na balança comercial do Brasil envolve expandir a cobertura de assistência técnica e integrar pequenos produtores em cooperativas para aumentar sua participação nas exportações.

O uso da tecnologia nas exportações e no comércio de commodities do Brasil

Graças aos avanços tecnológicos, os brasileiros fora do setor agrícola ainda podem participar do comércio internacional. Com o surgimento de aplicativos de corretagem e negociação, o commodities trading se tornou mais acessível e eficiente. Além de comprar e vender commodities agrícolas, os traders também podem investir em metais preciosos populares como ouro e prata e em energias como petróleo bruto e gás natural para diversificar sua carteira de investimentos.

Os traders podem usar esses aplicativos de corretagem para comprar e vender commodities populares como XAGUSD, XAUUSD, USOIL e UKOIL cinco dias por semana para maximizar os lucros nas negociações. Ao mesmo tempo, esses aplicativos oferecem recursos integrados de segurança e confiabilidade, como proteção contra encerramento automático, para fortalecer as posições de negociação contra a volatilidade inevitável do mercado, adiando ou evitando encerramentos automáticos.

Enquanto isso, os avanços na tecnologia agrícola continuam impulsionando o setor. Em nosso post anterior, destacamos novas tecnologias que podem beneficiar os produtores de agricultura familiar, impulsionando ainda mais o comércio dentro do Brasil. A tecnologia, uma barragem subterrânea, captura, armazena e reutiliza a água da chuva para tornar as operações agrícolas mais eficientes. Outras tecnologias agrícolas que podem aumentar a eficiência agrícola na região incluem tecnologia de sementes, rotação de culturas, cultivo duplo e outras máquinas de ponta que podem melhorar significativamente a produção e eficiência agrícola.

Além de contribuir diretamente para a agricultura, novas tecnologias como o blockchain também estão sendo introduzidas para impulsionar o setor de agronegócio do Brasil. Em 2021, o Brasil introduziu uma moeda digital que permite a troca de café por produtos. A moeda digital fazia parte de um processo de transformação digital que converteu o café em um padrão monetizado, tornando possível a troca de café por diferentes mercadorias.

Ao transformar o café em um novo padrão monetizado, os produtores podem gastar o restante de suas finanças com várias despesas antes da colheita, como pesticidas, ferramentas, implementos agrícolas e outras coisas para tornar sua produção mais viável. O objetivo é transformar a moeda digital em uma criptomoeda para impulsionar as operações de crédito.

Hoje, o setor privado continua a trabalhar em novas tecnologias cripto agrícolas, como o uso da moeda digital do banco central do Brasil para permitir que os agricultores acessem serviços financeiros baseados em blockchain e obtenham capital de baixo custo para suas operações. Embora ainda esteja em fase exploratória, a tecnologia blockchain pode melhorar o acesso dos agricultores a financiamentos alternativos acessíveis.

A tecnologia blockchain também pode permitir que os agricultores digitalizem suas colheitas como tokens não fungíveis, que podem ser leiloados em mercados abertos e internacionais. Claro, esta é apenas uma das maneiras de usar a tecnologia blockchain e moeda digital para ajudar a transformar o setor de agronegócio do Brasil. No futuro, será interessante ver o uso de outras moedas digitais para fins agrícolas.

