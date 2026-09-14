O Mapa da Disputa: Como o voto duplo e a pulverização ideológica desenham a corrida pelas duas cadeiras no Senado em Sergipe

A disputa pelas duas vagas de Sergipe no Senado Federal entra em sua fase de maior rigor analítico. Longe de ser um mero embate de popularidade, o pleito deste ano é regido pela complexa mecânica do voto duplo: um sistema que amplia a volatilidade eleitoral, atenua a rigidez partidária e fomenta arranjos pragmáticos de bastidor entre forças locais e correntes ideológicas distintas.

A travessia de gargalos: A resistência de Edvaldo Nogueira e Eduardo Amorim

No bloco de candidaturas que buscam subverter os prognósticos e romper o isolamento regional, figuras de alta densidade histórica e recall administrativo enfrentam o desafio da escala territorial:

Edvaldo Nogueira (PDT): Detentor de expressivo capital político na Grande Aracaju — fruto de quatro mandatos no Executivo municipal e da liderança institucional como ex-presidente da FNP —, Nogueira esbarra na assimetria de sua penetração eleitoral. O reconhecimento acumulado na capital não se converte automaticamente em capilaridade orgânica no interior. Sem uma teia estruturada de alianças nos eixos do Agreste, Sertão e Baixo São Francisco, sua postulação sofre para transitar do voto de opinião urbano para o voto de base municipalista.

Eduardo Amorim (Republicanos): Com histórico na Casa Alta e forte vínculo com o setor da saúde, Amorim tenta reativar bases consolidadas em pleitos anteriores. Contudo, sua candidatura enfrenta um duplo vetor de compressão: o rearranjo da centro-direita no estado e a competição intrapartidária, na qual a ascensão de novas lideranças na mesma legenda pulveriza recursos e a atenção do eleitorado conservador.

A arquitetura de poder municipal: O fator André Moura

Representando a vertente da política estrutural, André Moura (União Brasil) opera como um elemento de alta volatilidade na composição do segundo voto. Sua viabilidade não repousa primordialmente em apelos ideológicos universais, mas na densidade da rede de apoios que construiu com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores ao longo de anos de articulação em Brasília. Em um sistema de escolha dupla, o controle de bases municipais converte-se em ativo decisivo, permitindo a canalização de “votos casados” do interior que podem surpreender na apuração final.

Facionamento e canibalização: A pulverização na direita sergipana

O espectro conservador e de centro-direita chega a esta fase sem um vetor de convergência único, enfrentando um cenário de disputa por nichos sobrepostos:

Delegado André David (Republicanos): Projetado por uma plataforma focada no combate à criminalidade e no recrudescimento penal, David converteu a visibilidade de sua atuação policial em tração eleitoral, avançando sobre um eleitorado reativo às pautas tradicionais de segurança.

Rodrigo Valadares (PL): Depositário da chancela oficial do bolsonarismo e suportado pela cúpula do Partido Liberal, Valadares esbarra no teto de sua bolha ideológica. A incapacidade de monopolizar a preferência dos eleitores de direita evidencia que a dependência de padrinhos nacionais não garante, isoladamente, a hegemonia em territórios estaduais.

Delegado Alessandro Vieira (MDB): Buscando a reeleição, Vieira tenta se posicionar na interseção entre o eleitorado moderado e o voto de opinião anticorrupção. Ao adotar uma postura de centro pragmático, busca recalibrar a imagem sem se prender aos polos radicais, embora dispute espaço direto no mesmo eleitorado urbano de David e Valadares.

Capilaridade e teto institucional: A posição de Rogério Carvalho

No campo da esquerda e centro-esquerda, a candidatura à reeleição do senador Rogério Carvalho (PT) desponta como a mais estruturada do estado. Amparado por uma rede que combina capilaridade nos municípios do interior com inserção na capital, o petista colhe os frutos do mandato parlamentar e da aliança direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O apoio orgânico da militância, de movimentos sociais e de entidades sindicais, somado à sua atuação nacional de destaque no Congresso, confere a Carvalho um piso eleitoral sólido e uma capacidade de mobilização de segundo voto que o mantém no topo das projeções.

Conclusão: A contagem regressiva para o afunilamento

À medida que a contagem regressiva avança para os últimos vinte dias que antecedem o pleito de 4 de outubro, a margem para movimentos táticos de grande impacto reduz-se sensivelmente. Em uma disputa caracterizada pela assimetria entre a capital e o interior, o resultado final dependerá da capacidade de cada grupo em conciliar a fidelidade do seu piso ideológico com a permeabilidade do voto casado, equilibrando a força do voto de opinião concentrado na Grande Aracaju com a eficiência das máquinas partidárias mobilizadas no interior sergipano.