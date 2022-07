OMS declara varíola dos macacos como emergência de saúde global

A Organização Mundial de Saúde (OMS)declarou neste sábado, 23, a varíola dos macacos como emergência de saúde global.

Mais de 16 mil casos já foram relatados em 75 países, com cinco mortes, informou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou, até o último dia 21, 592 casos confirmados da doença. O país está no ranking dos 10 países com maior número de casos.