Oncologia do Huse comemora período natalino com celebração para os pacientes

Com a aproximação das festividades de final de ano, o Centro de Oncologia do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) realizou, na últimaquinta-feira, 21, uma celebração alusiva ao Natal. Entre diversas atividades e atrações, o Papai Noel foi recebido com muita alegria e aplausos, principalmente pelas crianças.

A dona de casa Maria José de Almeida Dantas, de 35 anos, é mãe de Y. J. A. D, de seis anos. O filho foi diagnosticado com um tumor no braço. Ele já foi operado, mas o tratamento continua no Centro de Oncologia. “Graças a Deus, tudo está indo bem, pois estamos agora na fase de recuperação. E hoje, como tem festa, é mais um motivo para comemorar, até porque vendo ele feliz ao encontrar o Papai Noel, eu fico feliz também”, afirmou.

Além da presença do Papai Noel, o evento também contou com missa, cânticos natalinos e mensagens de amor ao próximo. Os pacientes, acompanhantes, voluntários e funcionários da unidade participaram da festividade, que integra o calendário das atividades de humanização do setor.

Segundo a coordenadora do Centro de Oncologia, Meire Jane Souza, a festa de Natal já virou tradição, mas só foi possível graças às doações recebidas e ao empenho de todos os colaboradores. “Natal já é tradição aqui. Todos os anos nós realizamos, pois consideramos extremamente importante para os pacientes e, principalmente, para as crianças. Nós recebemos muitas doações de amigos, de profissionais e pessoas anônimas, que foram importantes nesse processo. O Natal é isto: é celebrar a vida, celebrar o amor e poder oferecer a esses pacientes um pouco de tranquilidade no ambiente hospitalar”, explicou.

Fonte: Governo de SE